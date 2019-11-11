الآلاف في كندا يحييون «يوم الذكرى» لتكريم جنود الحرب العالمية الأولى

أحيا آلاف الكنديون، اليوم /الإثنين/، الذكرى الـ101 ليوم الهدنة أو "يوم الذكرى" الذي أنهى الحرب العالمية الأولى في جميع أنحاء البلاد؛ تكريماً لجميع الجنود الذين سقطوا في الحرب ومن لا يزال منهم على قيد الحياة.

ووصل الآلاف إلى النصب التذكاري الوطني للحرب في أوتاوا لحضور الاحتفال بيوم الذكرى الوطني، بما في ذلك موكب من قدامى المحاربين الذين تجمعوا أمام النصب التذكاري قبالة البرلمان، بحضور رئيس الوزراء جستن ترودو، والحاكم العام لكندا جولي باييت، اللذين وضعا أكاليل الزهور على النصب التذكاري أمام البرلمان.

ويجري الاحتفال الرئيسي في العاصمة أوتاوا كل عام حيث يضع رئيس الحكومة إكليلا من الزهر على ضريح الجندي المجهول.

ويعلق المواطنون والمسؤولون الرسميون على صدورهم زهرة الخشخاش الحمراء التي هي شعار يوم الذكرى.

وتبدأ الاحتفالات والنشاطات في مختلف المدن الكندية قبل أسبوع على يوم الذكرى الذي يصادف سنويا يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر. وخلال الحربين العالميتين قتل ما يزيد على 118 ألف كندي في المعارك.

وقالت باييت في رسالة فيديو: "لقد ناضلوا من أجل المثل العليا للسلام والدفاع عن حرياتنا... أصيب كثيرون في جسدهم وفي نفوسهم. دفع الكثيرون الثمن النهائي. نحن مدينون لهم بدين هائل من الامتنان. يجب ألا ننسى أبدا تضحياتهم والتكاليف الباهظة للحرب".