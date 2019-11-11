برلين: تركيا سترحل مواطنين ألمان بينهم نساء وأطفال يشتبه في انتمائهم لداعش

أكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تقوم تركيا بترحيل ألمان يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدول الإسلامية (داعش)، وبينهم نساء وأطفال، إلى ألمانيا هذا الأسبوع.

وصرح متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين بأنه من المقرر أن يصل سبعة من هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا يوم الخميس القادم، واثنان آخران يوم الجمعة، ومن المقرر ترحيل شخص آخر اليوم.

وأوضح المتحدث أن هؤلاء الأشخاص ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان.

وأضاف أن هناك إشارات تدل على أن اثنتين من السيدات كانتا تقيمان في سورية، لافتا إلى أنه لا يمكن استبعاد ذلك أيضا بالنسبة للجميع.

ولكنه أشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن وجود صلة بتنظيم داعش بالنسبة لجميع الحالات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية عدم وجود صلة بداعش في ما يتعلق بحالة الشخص الذي من المقرر ترحيله اليوم من تركيا إلى ألمانيا.