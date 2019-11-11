وزير لبناني: مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وصلت إلى طريق مسدود

قال سليم جريصاتي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية فى لبنان، إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح جريصاتي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الاثنين، أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الحريري لم يحسم قراره إن كان يرغب في إعادة التكليف أم لا، لافتًا إلى أن التأخير ليس بسبب اختيار وزراء تكنوقراط ولكن السبب أن غالبية الأطراف السياسية تريد إعادة تسمية الحريري كرئيس للوزراء و لكن الحريري لم يقرر ذلك بعد وربما يضع "شروط تعجيزية" للقبول برئاسة الحكومة، على حد تعبيره.

وأكد جريصاتي: "نستوعب مطالب الشارع اللبناني ولكننا لا نتوسل إلى الشارع لأسباب سياسية ونسير فى طريق تخفيف الأزمة الاقتصادية وإجراء المشاورات التى يجريها رئيس الجمهورية لحل الأزمة".

وبسؤاله عما اذا كان حزب الله وحليفته حركة أمل يقفان عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة كحكومة تكنوقراط كما يطالب الشعب اللبناني، قال جريصاتي إن كل المشاورات التي تتم اليوم فى لبنان تحديدا هى بين الثنائي الشيعي والرئيس الحريري وهذا يخدم تشكيل الحكومة لأن الخيار الأول أن نذهب إلى وحدة وطنية فى حكومتنا من أجل خدمة مشروع الإنقاذ الوطني، ولكن اذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدود سوف نذهب إلى خيارات أخرى (لم يحددها) لأنه لا يجوز أن يبقى البلد من دون حكومة.