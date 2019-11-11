قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم في الوادي الجديد

أكد سيد محمود، السكرتير العام المساعد للوادى الجديد، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 500 فدان على المنتفعين من أبناء قرية الخرطوم، والقري المجاورة بمركز الخارجة، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وأعضاء اللجنة المشكلة، بالإضافة إلى 4 من كبار وعواقل القرية استعانت بهم اللجنة للتأكيد علي الشفافية في الإجراءات أمام الحضور من أبناء القرية المتقدمين.

وقال إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نحو تنفيذ مشروع الظهير الزراعي بجميع القرى، وذلك للتوسع في الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، لاسيما أن عدد المنتفعين الذين وقع عليهم الاختيار بلغ 168 من إجمالي 201 متقدم، بواقع 3 فدان لكل مستفيد، وتم استبعاد 35 متقدمًا لعدم توافر الشروط فيهم .

وأضاف أنه تخصص قطعتي أرض لأبناء القرية من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتناسب ظروفهم للعمل في مجال الزراعة.

وأشار إلى أن الأراضي التي تم تسليمها مجهزة بجميع المرافق، حيث تم الانتهاء من حفر بئرين جوفيين، وتوصيلهم بالتيار الكهربائي للتشغيل الفوري والبدء في الزراعة عقب الاستلام.