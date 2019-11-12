حرائق مميته تجتاح عدة مناطق بأستراليا والحكومة تعلن حالة الطوارئ

تعرضت عدة أماكن في أستراليا لحرائق هائلة، أبرزها نيوزيلندا وساوث ويلز بسبب الرياح القوية والرطوبة التي جعلت حرائق الغابات تنتشر وتشب في بعض المنازل وتخلف عدد من الضحايا؛ ما دفع دائرة الإطفاء إلى التأكيد بأن منطقة سيدني الكبرى من الممكن أن يصبح وضعها كارثيًا خلال الساعات المقبلة.

وأكد شين فيتزسيمونز، مفوض مكافحة الحرائق الريفية في مقاطعة نيو ساوث ويلز في حديثه لشبكة CNN، أن سيدني التي تعد جزءًا من المقاطعة تتعرض لتهديد سيئ؛ حيث أن الحريق يعد الأسوأ الذي تشهده المنطقة التي تضم حوالي 4.6 مليون شخص.

وأضاف أن المنازل في المقاطعة مصممة خصيصًا لتحمل حرائق الغابات إلا أن الأوضاع حاليًا كارثية بسبب انتشار الحريق بصورة كبيرة بفعل الهواء ودرجات الحرارة ومستوى الرطوبة الأمر الذي يهدد مئات الأرواح.

وأشار إلى أنه حتى ظهر الاثنين حدث أكثر من 70 حريقًا، ووفقًا لتقارير رجال الإطفاء فإن الحرائق ستستمر حتى الثلاثاء لأنها شديدة ولذلك تم تحذير جميع سكان المقاطعة من إضاءة الأنوار أو الانخراط في أنشطة تتطلب أشعال النيران أو القيام بأعمال اللحام، ومن يخالف التحذير يطبق عليه غرامة فورية قدرها 2200 دولار أسترالي.

ووفقًا لوسائل إعلام أسترالية، فإن الحكومة قررت إغلاق جميع المدارس في نيو ساوث ويلز منعًا لوقوع ضحايا، حيث أن أستراليا تشهد طقس حار جاف وهذا يعد وقود يحفز اشتعال الحرائق أكثر.

وأوضح مفوض مكافحة الحرائق، أن اشتعال النار السريع دعى الجميع إلى إخلاء المنازل بمجرد اندلاع الحريق في الغابات لأن ذلك هو الخيار الوحيد للهروب من الموت المأساوي؛ حيث أن الرياح لا تمنح وقتَا قبل دفع النيران للتقدم.

وأضاف أنه حتى الآن لقي 3 أشخاص حتفهم فيما فقد السكان أكثر من 100 منزل ومات أكثر من 350 من حيوان الكوالا بجانب خضوع أكثر من 12 للعلاج بعد تعرضهم لإصابات في الحريق.

وفي السياق ذاته، أجرت شبكة CNN تقاريرًا مع المتضررين من النيران، مثل آشلي ماكابي صاحبة الـ23 عامًا، التي أكدت أنها اضطرت لمغادرة المنزل فورًا مع أسرتها والهروب إلى بلدة ريفية خوفًا من الموت حرقًا.

أما عن مكابي، فقال إنه على استعداد كامل لمغادرة منزله مع أسرته في حالة رؤية النيران تقترب منهم إلا أنه لا يعلم مصير عائلته بعد ذلك والخسائر التي سيتحملها في حالة اشتعال منزله.

وأوضح أن النيران اشتعلت بشكل سريع في الغابات التي سريعًا ما تحولت إلى جهنم ولم يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها بالكامل رغم استخدام الطائرات.

وأكد أن الحرائق تسببت في انقطاع شبكات الهواتف الخلوية ولذلك يعتمد المقيمين بالقرب من الغابات على الراديو فقط لمتابعة الأوضاع.

على الجانب الآخر، انتقد جريج مولينز المفوض السابق لإدارة الإطفاء في المقاطعة، الحكومة وكبار المسؤولين في عدم حماية المنازل والأراوح والسماح بحدوث الحرائق على الرغم من تحذيره السابق لهم خلال أبريل وسبتمبر الماضي من تأثير أزمة المناخ على أستراليا وإمكانية حدوث حريق غير مسبوق وقد تكون نتائجه كارثية.