فيلم «ميدواي» يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

ضياء رشوان: معندناش اللي يخوفنا وأتحدى كل ما يشاع أو يقال بوجود تعذيب في السجون

الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي: كنا دائما على اتصال.. وقالي إنه عايز يعيش في لندن

ابنة شقيقة صباح في ذكرى مولدها: «كانت بتقولنا قبل ما تيجولي اقلعوا مشاكلكم برة»

الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي عن الوفاة: «تمنيت لو أنه مجرد كابوس ضخم»