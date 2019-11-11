فيلم «ميدواي» يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد (ميدواي) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 17.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.
وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد (دكتور سليب) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيوان مكريجور وريبيكا فيرجسون وكيليج كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناجان.
واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد ”اللعب بالنار“ (بلاينج ويذ فاير) المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة جون سينا وكيجان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.
وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد ”عيد الميلاد الأخير“ ( لاست كريسماس) في المركز الرابع مسجلا 11.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيما تومسون وجريج وايز وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج بول فيج.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرة ”المدمر :المصير المظلم“ (تيرميناتور:دارك فيت) من المركز الأول إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 10.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيجر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.