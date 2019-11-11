نيكي هالي تقول إن اثنين من مسؤولي الإدارة الأمريكية طلبا منها تقويض سلطة ترامب

نقلت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد عن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قولها إن اثنين من مسؤولي الأدارة الأمريكية طلبا منها تقويض سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هالي ذكرت في كتاب جديد بعنوان "مع كل الاحترام الواجب" من المقرر نشره في الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء أن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي أرادا تجنيد هالي لمساعدتهما على تقويض سلطة ترامب في محاولة منهما "لإنقاذ البلاد".

جاء ذلك في تعليقات لهالي خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" يوم الأحد.

وقالت هالي لـسي بي إس: "إن تقويض الرئيس أمر خطير حقًا وهو ضد الدستور وضد ما يريده الأمريكيون".

يذكر أن إدارة الرئيس ترامب شهدت عددا غير مسبوق من الإقالات والاستقالات منذ توليه منصبه في يناير 2017.

وأقيل تيلرسون في مارس 2018 ، بينما استقال كيلي في نهاية العام نفسه.