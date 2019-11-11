الدنمارك تبدي «عدم ترحيبها» بعودة مقاتلي داعش مع بدء إجراءات ترحيلهم من تركيا

أعربت الدنمارك اليوم الاثنين عن عدم ترحيبها بعودة الأشخاص الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش إلى الدولة الاسكندنافية مرة أخرى، مع بدء تركيا في ترحيل المقاتلين الأجانب من أراضيها.

وقال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب: "المقاتلون الأجانب ليسوا محل ترحيب، ويجب محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف أن "عددا قليلا للغاية من المقاتلين الأجانب عادوا إلى الدنمارك".

وذكر هايكروب أن حكومة بلاده تريد وضع ضوابط لعملية الترحيل، مع ضرورة "معاقبة العائدين إلى الدنمارك بأكبر قدر ممكن من الصرامة.

وأضاف: "إذا كانوا قد أدينوا في الخارج بالفعل، فلابد أن تحقق السلطات بشأن ما إذا كان الممكن تشديد العقوبة بحقهم".

وقالت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن سحب الجنسية الدنماركية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، وكانوا يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق، مضيفا أنه يجري حاليا النظر في بعض الحالات.