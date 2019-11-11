صورة - علي غزال يقترب من حل أزمة «الوسط» في الزمالك

يقترب علي غزال مدافع المنتخب الوطني ونادي فرينسي البرتغالي السابق، من حل أزمة خط الوسط، والتي يعاني منها نادي الزمالك، بعد إصابة لاعبه محمود عبدالعزيز "زيزو"، بالرباط الصليبي.

وتم تداول صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بإجتماع "أحمد مرتضي منصور" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مع اللاعب علي غزال، ووكيله بأحد المطاعم الكبرى في القاهرة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن الجلسة التي جمعت اللاعب ووكيله بعضو مجلس الأبيض، كانت من أجل التفاوض على انضمام اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لصفوف الفريق.

ولا يتواجد علي غزال ضمن قائمة أي نادِ في الفترة الحالية، في ظل فسخه للتعاقد مع نادي فرينسي البرتغالي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وكان "غزال" سبق وأن صرح باهتمام عدة أندية مصرية به في الصيف الماضي، إلى أنه لم يتمم انتقاله لأيًا منهم حتى الآن.