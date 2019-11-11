 استسلام عدد من إرهابيي داعش للقوات الخاصة الأفغانية - بوابة الشروق
الإثنين 11 نوفمبر 2019 1:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

استسلام عدد من إرهابيي داعش للقوات الخاصة الأفغانية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:36 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:36 م

استسلم أربعة من إرهابيي "داعش" من بينهم باكستاني، للقوات الخاصة الأفغانية في مقاطعة ننجارهار الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة ـ في بيان ـ إن الإرهابيين استسلموا للقوات الخاصة الأفغانية في منطقة أشين في ننجارهار واستسلم الإرهابي الباكستاني برفقة زوجته وأطفاله الأربعة.

ولم يعلق تنظيم "داعش" الإرهابي على عملية استسلام إرهابيي التنظيم حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه عمليات مكافحة الإرهاب ضد "داعش" وغيره من التنظيمات في الأجزاء المضطربة من مقاطعة ننجارهار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك