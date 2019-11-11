استسلام عدد من إرهابيي داعش للقوات الخاصة الأفغانية

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استسلم أربعة من إرهابيي "داعش" من بينهم باكستاني، للقوات الخاصة الأفغانية في مقاطعة ننجارهار الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة ـ في بيان ـ إن الإرهابيين استسلموا للقوات الخاصة الأفغانية في منطقة أشين في ننجارهار واستسلم الإرهابي الباكستاني برفقة زوجته وأطفاله الأربعة.

ولم يعلق تنظيم "داعش" الإرهابي على عملية استسلام إرهابيي التنظيم حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه عمليات مكافحة الإرهاب ضد "داعش" وغيره من التنظيمات في الأجزاء المضطربة من مقاطعة ننجارهار.