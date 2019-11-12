خبراء الرعاية الصحية يكشفون أسباب تعرض الأطفال للسمنة وطرق الوقاية منها

أكدت دراسة حديثة صادرة عن جامعة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية، أن هناك تفاعلًا كبيرًا بين أفعال الأم خلال فترة الرضاعة ومستوى سمنة الأطفال؛ مشيرة إلى أن نقص اللعب والتفاعل بين الأم وطفلها خلال السبعة أشهر الأولى كان له تأثير سلبي على الوزن.

وقال الدكتور لينج كونج، أحد المشاركين في الدراسة وأستاذ الصحة السلوكية في كلية الطب والعلوم الحيوية بالجامعة، إن عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في الولايات المتحدة ارتفع بشكل كبير، حيث يعاني 10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 5 سنوات لديهم سمنة وهو ضعف العدد الذي رصدته وزارة الصحة منذ 20 عامًا.

وأوضح أن الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم ومعاناة في التنفس وعدم الثقة في النفس، وفقًا لما ذكره موقع " healthline".

وأشار إلى أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم مدخنات للسجائر أو المواد المخدرة خلال فترة الحمل كان لديهم قابلية للزيادة في الوزن، لاسيما أن الجنين يعاني في الرحم من سوء التغذية، وعدم كفاية تدفق الدم والأكسحين إليه مما يتسبب في حدوث مشاكل في التمثيل الغذائي لديه.

وأكد أن الدراسة كشفت عن زيادة إصابة الأطفال بالسمنة نتيجة عدم تفاعل أمهاتم معهم باللعب خلال الثلاث سنوات الأولى من أعمارهم، وهناك أطفال ظهرت عليهم علامات السمنة بمجرد بلوغهم 7 سنوات.

وعلق الدكتور ريتشارد سيدمان، طبيب الأطفال وكبير مسئولي نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، إن الدراسة أوضحت بشكل مباشر تأثير نشاط الأمهات على الأطفال خلال شهور عمرهم الأولى، ناصحًا النساء بضرورة تعزيز العلاقة مع حديثي الولادة وزيادة فترات اللعب النشط معهم منعًا لحدوث السمنة.

ونصح الأباء والأمهات بعدة أشياء يمكن أن تحمي الطفل من السمنة حينما يتقدمون في العمر، أولها ضرورة الحد من المشروبات السكرية التي يحصل عليها الطفل بجانب منع المشروبات التي تزيد الطاقة؛ حيث إن الصغار لا يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء لأن جسهم قادر على إنتاج طاقة تكفي نشاطهم البدني.

ومن النصائح التي ذكرها سيدمان، ضرورة تشجيع الأطفال على شرب الماء والحليب، وتنظيم وجباتهم خاصة في المدرسة مع منحهم الخضروات والفاكهة على مدار اليوم، وفي حالة رغبتهم بتناول وجبة جاهزة لا يجب أن يسمح الوالدين بذلك إلا مرة أسبوعيًا؛ تجنبًا لتأثير الطعام سريع التحضير على الصحة، مع ضرورة ممارسة الرياضة من 15 دقيقة إلى ساعة يوميًا.