الرئيس الصيني يبدأ زيارة لليونان استعدادا لتعزيز الاستثمار

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اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، اليوم الاثنين، حيث تستعد الصين لزيادة الاستثمار في الدولة الأوروبية.

ومن المقرر أن يزور شي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ميناء بيرايوس، أكبر ميناء في اليونان، والذي تسيطر عليه شركة كوسكو الصينية المملوكة للدولة.

ومنحت الحكومة اليونانية شركة كوسكو الشهر الماضي الضوء الأخضر لتحديث الميناء بقيمة 670 مليون دولار. واستثمرت الصين بالفعل أكثر من 880 مليون دولار في هذا المشروع، وهو أمر أساسي لمبادرة شي للبنية التحتية "الحزام والطريق" عبر القارات.

ومن المقرر أن يشهد شي أيضا افتتاح فرع جديد لبنك الصين في أثينا ويزور الأكروبوليس، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وتأتي الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، وسط مخاوف متزايدة بشأن نفوذ الصين في أوروبا. وتتفاوض بروكسل وبكين حول اتفاقية استثمار من المقرر الانتهاء منها العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لليونان منذ 11 عاما.