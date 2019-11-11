الفلبين تتابع جهود إطلاق سراح 11 بحارا اختطفوا في منطقة غرب أفريقيا

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أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين أنها تتابع الجهود المبذولة لإطلاق سراح 11 بحارا فلبينيا اختطفوا في منطقة غرب أفريقيا الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية في بيان أن تسعة من البحارة الفلبينيين اختطفوا في دولة بنين الأسبوع الماضي، واقتيد اثنان آخران "إلى مكان ما في توجو".

وقال البيان إن "الحكومة الفلبينية تتابع بشكل نشط تطور القضية مع سفارتها في أبوجا (عاصمة نيجيريا)، وتواصل تنسيقها مع السلطات المعنية لكفالة سلامة وأمن البحارة الفلبينيين".

وأضافت الوزارة إنها تجري اتصالات وثيقة مع الوكالة التي قامت بتوظيف البحارة المختطفين.

وأوضح إداواردو مينيز، مساعد المتحدث باسم الوزارة "أنه بسبب حساسية المفاوضات، من الأفضل عدم الإفصاح عن تفاصيل".

وتعد الفلبين واحدة من أكبر الدول المصدرة للأيدي العاملة في مجال النقل البحري في العالم.

ويعمل معظم البحارة الفلبينيين على متن ناقلات نفط وسفن سياحية فاخرة، إلى جانب سفن الركاب والصيد، في مختلف أنحاء العالم.