وكيل صحة بني سويف ينقل طبيب وممرضة لعدم تواجدهما بعملهما في وحدتين صحيتين

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، تم المرور المفاجئ برفقة محمد أبوالنور مسؤول الصحة المهنية بالمديرية، على الوحدة الصحية بالحمرايا والمركز الطبي بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل.

وقال إنه تم متابعة سير العمل، وتواجد النوبتجية والأطباء، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة بوحده الحمرايا.

كما تم المرور على وحدة جزيرة أبوصالح الصحية، ونقل الممرضة المتغيبة بالوحدة إلى مستشفى ناصر العام، والمرور على وحدة العلالمة، ونقل طبيب الوحدة إلى إدارة ناصر الصحية.