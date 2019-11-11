 تقرير: تقطع السبل بأحد مقاتلي داعش على الحدود التركية اليونانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: تقطع السبل بأحد مقاتلي داعش على الحدود التركية اليونانية

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 8:50 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 8:50 م

ذكرت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء اليوم الاثنين أن أحد مقاتلي تنظيم داعش الذي رحلته تركيا قد تقطعت به السبل في منطقة عازلة بين الحدود التركية واليونانية.

وقد أظهرت الوكالة لقطات فيديو لرجل عالق على البوابات الحدودية للبلدين، مشيرة إلى أن هذا المقاتل يفترض بأنه أمريكي الجنسية وتم القبض عليه خلال الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سورية الشهر الماضي.

وقد أعلنت تركيا اليوم ترحيل أول مقاتل أجنبي من تنظيم داعش وهو مواطن أمريكي.

ووفقا للوكالة، فإن السلطات اليونانية لن تسمح للمشتبه بانتمائه لتنظيم داعش بدخوله أراضيها.

وقد جرى نقل هذا المقاتل إلى نقطة تفتيش حدودية تركية في أدرنة،الواقعة شمال غرب تركيا.


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