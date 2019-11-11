بكين وموسكو تدعوان إلى تسوية الوضع في بوليفيا وفقا للقانون

دعت بكين كافة القوى السياسية في بوليفيا إلى حل خلافاتها سلميا، وفي الإطار الدستوري والقانوني.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانح - خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعليقا على الوضع في بوليفيا ، بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس.

وأضاف المتحدث ، أن الصين تتابع عن كثب التطورات الداخلية في بوليفيا، معربة عن الأمل أن تحل الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة بالطرق السلمية ، وفي الإطار الدستوري والقانوني، وأن تستعيد البلاد الاستقرار الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها ، أعربت الرئاسة الروسية " الكرملين " عن الأمل في أن يتم تسوية الوضع في بوليفيا وفقا للقانون ، ودون تدخل خارجي.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن موسكو تحث الجميع على الهدوء، وأن يقرر مواطنو بوليفيا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل من قبل أي دولة خارجية، نافيا وجود اتصالات مع الرئيس "المستقيل " ايفو موراليس بشأن حصوله على اللجوء في روسيا.

وأكد بيسكوف ، أن الوضع في بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المرتقبة " للبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".