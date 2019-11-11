 بكين وموسكو تدعوان إلى تسوية الوضع في بوليفيا وفقا للقانون - بوابة الشروق
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بكين وموسكو تدعوان إلى تسوية الوضع في بوليفيا وفقا للقانون

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:55 م

دعت بكين كافة القوى السياسية في بوليفيا إلى حل خلافاتها سلميا، وفي الإطار الدستوري والقانوني.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانح - خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعليقا على الوضع في بوليفيا ، بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس.

وأضاف المتحدث ، أن الصين تتابع عن كثب التطورات الداخلية في بوليفيا، معربة عن الأمل أن تحل الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة بالطرق السلمية ، وفي الإطار الدستوري والقانوني، وأن تستعيد البلاد الاستقرار الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها ، أعربت الرئاسة الروسية " الكرملين " عن الأمل في أن يتم تسوية الوضع في بوليفيا وفقا للقانون ، ودون تدخل خارجي.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن موسكو تحث الجميع على الهدوء، وأن يقرر مواطنو بوليفيا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل من قبل أي دولة خارجية، نافيا وجود اتصالات مع الرئيس "المستقيل " ايفو موراليس بشأن حصوله على اللجوء في روسيا.

وأكد بيسكوف ، أن الوضع في بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المرتقبة " للبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".


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