الوزراء عن فتاة «الإنتاج الإعلامي» المصابة بالسرطان: والدها أخرجها من المستشفى بحجة مرض والدتها

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المجلس مستعد لإتمام علاج فتاة «الإنتاج الإعلامي المصابة بسرطان»، وعلاج والدتها بشكل مجاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الأحد، «الدولة متكفلة بالعلاج المجاني بصورة كاملة، لإننا مش عايزين المنظر ده، لإنهم قالوا الحالة دي واقفة عند مدينة الإنتاج الإعلامي، أي إعلامي أو أي ضيف داخل يقولوله شفولنا علاج»، متسائلًا: «الدولة منحتك علاج مجاني، أخدت بنتك ومشيت ليه؟».

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى السبت الماضي رسالة من أحد الأشخاص بوجود طفلة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي مصابة بسرطان وورم كبير في العين، وبحث والديها عن علاج لها، منوهًا بأن «مدبولي» أمر المستشار الطبي الخاص به بسرعة التوجه إلى الفتاة ونقلها إلى المستشفى، التي تم نقلها بصحبة والديها إلى مستشفى الأطفال التابعة لجامعة عين شمس.

وأشار إلى بدء الأطباء مراحل العلاج وعمل التحاليل الكاملة على الجسم، وإعطائها بعض المقويات، لافتًا إلى خروج الأم اليوم التالي بالفتاة من المستشفى دون إخبار أي أحد.

وأردف أن الفريق الطبي بدأ في التواصل مع الأب الذي أغلق كافة هواتفه، وقيام المستشفى بعمل محضر لهروب الطفلة برفقة الوالدين، موضحًا أن أحد الأطباء استطاع الوصول إلى الأب وسأله عن سبب الخروج، الذي أجابه: «أصل والدتها تعبانة ومش فاضيين كل شوية».

وتابع أن الطبيب أجابه: «يعني إيه مش فاضيين كل شوية، إنت عايز تعالج بنتك، وقولنالك مش هتدفع مليم والعلاج مجاني، ورئيس الوزراء مهتم وسأل على الحالة ثلاث مرات، تمشي ليه؟» مشيرًا إلى إغلاق الأب بعد ذلك الهاتف وعدم المقدرة إلى الوصول إليه حتى الآن.

ولفت إلى أن أكثر من جهة تعمل على الوصول للفتاة وتوفير رعاية صحية كاملة لها ولوالدتها، مؤكدًا على متابعة رئيس الوزراء للحالة بنفسه.

