مسؤولة كويتية: خطة لمراقبة المشروعات الخيرية بالخارج

أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أن زيارة المشروعات الخيرية الكويتية في الخارج تمثل نوعاً من الرقابة والمتابعة، إلى جانب تشجيع العمل الخيري ودعم القائمين عليه.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية في عددها الصادر غدا الثلاثاء عن الراشد القول إنه تم وضع خطةلزيارة هذه المشروعات بواقع زيارتين سنوياً، خصوصاً عقب تلقي الإدارة دعوات عدة من جمعيات خيرية لزيارة مشروعاتها الخارجية.

وأضافت الراشد أن هناك 5 قرى شُيدت بتبرعات خيرية كويتية في جيبوتي تحت إشراف وتنفيذ جمعية الرحمة العالمية، مشددة على أهمية الزيارات الخارجية التي من خلالها يتم توجيه المشروعات الخيرية حسب حاجةالدولة المُنفذة فيها، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات، منعاً لتكرارها أو تنفيذ أخرى ثانوية لا تُلبي حاجة المستفيدين منها.

وبينت أن الزيارة، التي استمرت 5 أيام، جاءت بناء على دعوة وزيرة المرأة والأسرة في جيبوتي، وجمعية الرحمة العالمية لوزير الشؤون سعدالخراز، لزيارة مشروعاتها الخيرية هناك.

ولفتت الراشد إلى أن الوفد الكويتي قام بزيارة المشروعات الخيرية، على سبيل المثال مُجمع الرحمة في مدينة أبخ، الواقع على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتسع لـ 500 يتيم وطالب.