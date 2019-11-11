 دقيقة حداد في مباراة المصري والجمارك على روح الراحل علاء علي - بوابة الشروق
الإثنين 11 نوفمبر 2019 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

دقيقة حداد في مباراة المصري والجمارك على روح الراحل علاء علي

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 9:00 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 9:00 م

حرص لاعبو فريقي المصري والجمارك قبل المباراة الودية التي أُقيمت اليوم الأثنين على ستاد ببورسعيد على الوقوف دقيقة حداد على روح المغفور له بإذن الله علاء علي لاعب المصرى السابق والذي وافته المنية اليوم الأثنين بعد صراع قصير مع المرض .

وتوفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك الأسبق عن عمر يناهز 31 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنته العديد من الصفحات الرسمية للأندية المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد عدد من اللاعبين السابقين الذي رافقوا علاء علي في مسيرته الاحترافية بالدوري المحلي أن سبب وفاته جاء بعد معاناته من المرض منذ فترة طويلة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك