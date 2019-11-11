دقيقة حداد في مباراة المصري والجمارك على روح الراحل علاء علي

حرص لاعبو فريقي المصري والجمارك قبل المباراة الودية التي أُقيمت اليوم الأثنين على ستاد ببورسعيد على الوقوف دقيقة حداد على روح المغفور له بإذن الله علاء علي لاعب المصرى السابق والذي وافته المنية اليوم الأثنين بعد صراع قصير مع المرض .

وتوفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك الأسبق عن عمر يناهز 31 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنته العديد من الصفحات الرسمية للأندية المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد عدد من اللاعبين السابقين الذي رافقوا علاء علي في مسيرته الاحترافية بالدوري المحلي أن سبب وفاته جاء بعد معاناته من المرض منذ فترة طويلة.