مسئول صيني يؤكد محورية دور مصر ويشيد بدور الرئيس السيسي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني وانج يانج، محورية دور مصر في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها كشريك مهم للصين في مبادرة الحزام والطريق، منوهًا بحرص الصين علي البناء على ما حققته العلاقات الثنائية مع مصر، بما يعود بالنفع علي شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وفد رفيع المستوي من أجل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر، يضم عددًا من القيادات أبرزهم نائب رئيس وأمين عام اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي، ورئيس لجنة شئون القوميات والديانات، ورئيس لجنة مقاطعة سيتشوان للمؤتمر الاستشاري السياسي، وسفير الصين بالقاهرة، ونائب وزير الخارجية الصيني.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المسئول الصيني أعرب عن سعادته بإتمام الزيارة التي تعد الأولي لرئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي إلى مصر منذ 20 عامًا، وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلي أنه التقى الرئيس السيسي صباح اليوم، كما التقي بالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأسعده كثيرًا ما حققته مصر من معدل نمو بلغ 5,3% العام الماضي، واستمرار معدل النمو في الارتفاع خلال العام المالي الجاري، ما يعد نجاحًا لافتًا يستحق التقدير؛ لاسيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من انكماش.

وأضاف أن الصين مهتمة بزيادة حجم استثمارات الشركات الصينية في مصر، مستعرضًا نماذج من المشاركات الصينية المهمة في مشروعات قومية ومنها منطقة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع "بنبان" للطاقة الشمسية.

وأشار المسئول الصيني، إلى أنه سيلتقي غدًا بممثلي الشركات الصينية العاملة في مصر، للتعرف علي جوانب الأعمال التي يقومون بها، وما إذا كانت لديهم أية مطالب أو مقترحات لرفعها للمسئولين المصريين، وهو ما رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتلقي تقرير حول هذا الاجتماع، وما إذا كان هناك أية مشكلات تواجه الشركات الصينية للعمل علي حلها فورًا، وتيسير الإجراءات الاستثمارية الخاصة بهم.

وفيما يخص العمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الصين، نقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ترحيب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني، بدعم الصين جهود الترويج للمنتجات المصرية هناك، من أجل المساهمة في زيادة حجم الواردات.

كما أشاد المسئول الصيني، بزيادة حجم السياحة الصينية الوافدة إلي مصر بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أنها ستتزايد خلال الفترة القادمة.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء، بالمسئول الصيني والوفد المرافق له، وهنأه بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ومُتمنيًا للقيادة والشعب الصيني دوام التقدم والرخاء.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تقدير مصر لزيارة المسئول الصيني، والتي تأتي إمتدادًا للزيارات المهمة للمسئولين الصينيين، وأبرزها زيارة رئيس الصين في يناير 2016، والتي شهدت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية والتنسيق في شتى المجالات، حيث تم التوقيع خلالها على أهم وأبرز وثيقتين ثنائيتين وهما "البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة"، و"مذكرة التفاهم للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق".

وأكد مدبولي، اعتزاز مصر بالشراكة القائمة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، معبرًا عن سعادته بزيارة الصين في نوفمبر 2018 للمشاركة في معرض الصين الدولي للواردات ####CIIE#### بشنغهاي، وافتتاحه الجناح المصري باعتبار مصر ضيف شرف المعرض بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلي العلاقة الوطيدة التي تربط قادة البلدين وخصوصية علاقات التعاون الثنائي، وهو ما يتجلى في مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه مدبولي، بحرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية؛ خاصة في المجالات التكنولوجية المتطورة، مشيرًا إلي أنه جاري استكمال إنشاء "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية" الذي يعُد أول مركز متخصص في المنطقة العربية، معبرًا عن تقدير مصر لاستعداد الجانب الصيني لنقل التكنولوجيا المتطورة بمجالات التعاون ذات الأولوية.

وأكد مدبولي، تقدير الاستثمارات الصينية القائمة والتطلع لزيادتها؛ خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أن الصين تُعد المستثمر الأول بتلك المنطقة في إطار تأسيس "شركة تيدا - منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر".

وفي إطار كون الصين الشريك التجاري الأول لمصر، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل مزيد من الجهد المشترك لتقليص الفجوة بالميزان التجاري عن طريق زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الصين.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي، بنجاح القمة الأخيرة لمنتدى تعاون الصين مع إفريقيا التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر 2018، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ عدد من مشاريع الربط الإقليمي الإفريقية وفي مقدمتها مشروع الربط البري بين القاهرة وكيب تاون، والربط بين بحيرات فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، والذي يأتي بدوره لخدمة عملية الربط الإقليمي بمبادرة الحزام والطريق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسعى لاستلهام التجربة الصينية الناجحة في التنمية، بما يتماشى من زيادة معدل النمو، وتحقيق التطور الصناعي والتكنولوجي، ورفع مستوي المعيشة.