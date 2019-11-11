وفاة البريطاني جيمس لو ميسورييه مؤسس «الخوذ البيضاء السورية» في اسطنبول

قال رئيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن مؤسس المنظمة ضابط الجيش البريطاني السابق جيمس لو ميسورييه قد توفي في اسطنبول.

وقال رائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء إن "جيمس لو ميسورييه توفي في اسطنبول اليوم الاثنين، والقضية الآن في يد الشرطة التركية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتتكون المنظمة التي تم تأسيسها عام 2014 من متطوعين يعملون في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سورية، حيث يساعدون في إنقاذ الناجين من المباني التي تتعرض للقصف، ويكافحون الحرائق ويقدمون الإسعافات الأولية.