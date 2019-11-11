 رئيسا الأرجنتين وفنزويلا يدينان «الانقلاب» في بوليفيا - بوابة الشروق
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رئيسا الأرجنتين وفنزويلا يدينان «الانقلاب» في بوليفيا

بوينس آيرس/كاركاس - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:15 ص

أدان الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد "الانقلاب" في بوليفيا عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس.

وغرد مادورو على تويتر قائلا: "ندين الانقلاب الذي وقع ضد شقيقنا الرئيس إيفو موراليس بشكل تام".

ويعد موراليس، أحد الزعماء القلائل الذين ما زالوا يدعمون حكومة فنزويلا المنعزلة دوليًا.

وهذا ما قاله أيضا فرناديز ذو الميول اليسارية، والذي تم انتخابه في 27 أكتوبر الماضي.. "لقد حدث انقلاب في بوليفيا نتيجة للأعمال المشتركة لعنف المدنيين وأفراد الشرطة الذين نأوا بأنفسهم وسلبية الجيش".

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