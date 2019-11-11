المعهد الفرنسي بالإسكندرية ينظم معرض «أكشاك بيع جرائد الإسكندرية»

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شهد المعهد الفرنسي بالإسكندرية، أمس الأحد، افتتاح معرض "أكشاك بيع جرائد الإسكندرية"، الذي نظمه مركز الدراسات السكندرية، في إطار فعاليات أيام التراث السكندري.

وضم المعرض مجموعة من أهم الجرائد التي تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر.

وأكدت مسؤول قسم الارشيف بالمركز ماري دلفين، أهمية المعرض وقيمته، خاصة ما يقدمه من جرائد ومجلات هامة ومتميزة صدرت نهاية القرن الـ19 الميلادي.

وأوضحت أن تلك الجرائد صدرت من الإسكندرية باللغة الفرنسية، وأنه كان هناك عددًا كبيرًا من القراء والمتابعين لتلك الجرائد الهامة.

وأشارت إلى أن المعرض يضم جانبا آخر يصور الصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية في مدن قناة السويس "السويس وبورسعيد والإسماعيلية"، في إطار العام الثقافي المصري - الفرنسي.

وذكرت أن اللغة الفرنسية استخدمت في مجالات الثقافة، السيارات، مؤكدة أن الجرائد والمجلات تعد مكانا لصناعة الذاكرة وتوثيق الأحداث الهامة.