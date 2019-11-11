ملك وملكة إسبانيا يقومان بأول زيارة رسمية لكوبا

يبدأ الملك الإسباني، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى كوبا، وهى الأولى التي يقوم بها ملك خلال فترة حكمة من مدريد.

وتتزامن الزيارة مع الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ500 لتأسيس العاصمة الكوبية هافانا.

ويصل أفراد العائلة المالكة الإسبانية اليوم الاثنين وسيستكملا برنامج الزيارة الرسمي يوم غد.

وتعرض الزوجان الملكيان لانتقادات من السياسيين المحافظين في إسبانيا والمعارضين الكوبيين بسبب الزيارة.

وقال زعيم حزب الشعب الإسباني، بابلو كاسادو، الأسبوع الماضي إنه لا يبدو من المنطقي أن يتوجه أفراد العائلة المالكة لزيارة "ديكتاتورية المسنين في كوبا".

وتم انتقاد الموعد أيضًا لأن الزيارة بدأت بعد يوم واحد فقط من الانتخابات العامة في إسبانيا، قائلا المسؤولون إن ذلك كان مصادفة.

ورفض المؤرخ من هافانا يوسبيو ليال انتقادات الزيارة، مشيرًا إلى أن كوبا وإسبانيا بينهما قرون من التاريخ المشترك، وقال لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "إسبانيا هي في ثقافتنا، وفي داخل عائلاتنا".

وتعد إسبانيا ثالث أكبر شريك تجاري لكوبا، بعد الشريكين السياسيين الاستراتيجيين الصين وفنزويلا.