مع إطلالة على بحر لا نهاية له تقريبا من المباني وحتى جبل فوجي المقدس الذي يلوح في الأفق، هناك منصة مشاهدة جديدة تنتظر السائحين في طوكيو .

على ارتفاع 230 مترا فوق مستوى سطح البحر في الطابقين 45 و46 من ناطحة سحاب جديدة، تقع منصة شيبويا سكاي في منطقة شيبويا المعروفة بتقاطعها النشط للغاية.

ومن منصة المشاهدة البانورامية بزاوية 360 درجة في الجزء العلوي من ناطحة سحاب شيبويا سكرامبل سكوير، يمكن للزوار مشاهدة "شجرة سماء طوكيو"، وبرج طوكيو، ومنطقتي شينجوكو وروبونجي.

وتقول هيئة تنشيط السياحة فى طوكيو أنه في يوم صاف، يمكنك رؤية حتى جبل فوجي البركاني على مسافة بعيدة.

وتستمر شيبويا سكاي في العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (جرينتش+ 9 ساعات)، لكن تسجيل الدخول يستمر فقط حتى الساعة العاشرة مساء، وتبدأ مبيعات التذاكر في أول ديسمبر 2019، وحتى ذلك الحين سوف تكون التذاكر متاحة فقط عبر الإنترنت.

ويدفع الزائرون البالغون ألفي ين (5ر18 دولارا)، والأطفال حتى 5 سنوات 600 ين (5ر5 دولارات). وتقل الأسعار على الموقع الإلكتروني قليلا: 1800 ين (5ر16 دولارا) للبالغين و500 ين (5ر4 دولارات) للأطفال حتى 5 سنوات، ويوصي مكتب طوكيو للمؤتمرات والزوار بشراء التذاكر الخاصة بك مقدما.