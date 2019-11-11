وقف العمل في مصنع أرسيلور ميتال للصلب في جنوب افريقيا للحد من الخسائر

قررت شركة أرسيلور ميتال بجنوب افريقيا إغلاق مصنعها في مدينة سالدانها غرب البلاد للحد من الخسائر، نظرا لأن ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعديلات الأسعار قللت القدرة على التنافس بفعالية في أسواق تصدير الصلب.

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مصنع أرسيلور ميتال في سالدانها، التي تقع على الساحل الغربي لجنوب افريقيا، سيوضع في مرحلة الصيانة خلال الربع الأول من عام 2020، وسيتم توفير احتياجات العملاء المحليين من مصنع آخر.

وسوف يؤثر قرار إغلاق المصنع على 550 موظفا وقرابة 400 مقاول.

وكانت أرسيلور ميتال بجنوب افريقيا التابعة للشركة الأم أرسيلور ميتال التي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الصلب في العالم قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها تعيد النظر في الاستدامة المالية لمشروعاتها الرئيسية في البلاد.

وذكرت الشركة في تموز/يوليو الماضي أنها تدرس الاستغناء عن 2000 وظيفة.

وقالت الشركة إن صناعة الصلب في جنوب افريقيا تواجه "موقفا عصيبا" نظرا لارتفاع تكاليف الكهرباء والمواد الخام وضعف النمو الاقتصادي في البلاد، كما تواجه صناعة الصلب صعوبات على الصعيد العالمي، حيث أعلنت أرسيلور ميتال الأسبوع الماضي استمرار ضعف الطلب على الصلب.

وذكرت ارسيلور ميتال اليوم أن مصنعها في سالدانها يتكبد خسائر مالية كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر في تسجيل خسائر خلال المستقبل المنظور.