قالت وزارة التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية وافق على تنفيذ 1258 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات 13.5 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، وبلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا 68%.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها مهتمة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم، وبما يملكه صندوق التنمية المحلية من آليات تساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية علي وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

وأوضحت أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد من المشروعات حيث نفذت 188 مشروعًا خلال الـ4 شهور الماضية، ثم محافظة الدقهلية 186 مشروعا والمنيا 177 مشروعا، وسوهاج 107 مشروعات، مضيفة أن مشروعات المرأة المعيلة احتلت نسبة 100% من مشروعات محافظة القليوبية، و87.5 % في محافظة الأقصر و84% في محافظة الفيوم.

وأشارت إلى أن مفهوم صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، مؤكدة على أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات.

ووجهت الوزارة بضرورة تنفيذ دورات متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للارتقاء بمهارتهم في مجال تلقي طلبات الإقراض، موضحة أن نشاط الصندوق يمتد إلى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه في القرى والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية.