الاتحاد الأفريقي يوحد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك اتفاقية الدولية لقانون البحار

عقد مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي برئاسة السفيرة نميرة نجم اليوم الاثنين، ورشة عمل للمستشارين القانونيين أعضاء المجموعة الأفريقية في نيويورك حول صك دولي جديد يكون ملزما من الناحية القانونية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام.

وتهدف الورشة إلى دعم التشاور حول اعتماد موقف أفريقي موحد خلال الجولة القادمة للتفاوض حول الصك القانوني الجديد في إطار الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناولت الورشة عرض الوضع الراهن في المرحلة الجارية في التفاوض وتقييم ما تم في الدورة الأخيرة التى أنهت أعمالها خلال أغسطس 2019، وكذلك مبادىء التفاوض باسم المجموعة والتي تشمل ضرورة الدفاع عن حقوق الدول النامية في ملكية الموارد البيولوجية البحرية ، وضمان عدم إساءة استغلالها بشكل يضر بمصالحها من قبل الآخرين خاصة وأن الموارد البحرية تشمل ليس فقط الأسماك ولكن تتطرق للموارد البحرية الحية بالكامل والتي تدخل في التصنيع والأبحاث والأدوية وغيرها.

وناقشت ورشة العمل الأفكار المختلفة الخاصة بالجوانب الفنية في التفاوض؛ ما سيسهم في فهم المفاوضين بشكل كامل لأبعاد المسائل محل النقاش لضمان الخروج بموقف موحد قوى للمجموعة الأفريقية.

ومن المقرر عقد ورشة عمل أخرى قبل بداية الدورة القادمة للتفاوض بالأمم المتحدة في مارس أو أبريل 2020.