رئيس جامعة القاهرة يؤدي صلاة الغائب على طالبة «طب بيطري»

أدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، وذلك في ساحة مدينة الطالبات بالجيزة، وبحضور النواب وعمداء بعض الكليات.

وقدم الخشت، العزاء لزملاء الطالبة بالمدينة، مؤكدا أنه سيتم شراء مناشر منزلية داخلية لحماية الطالبات من أي مخاطر قد يتعرضن لها.

واستمع رئيس الجامعة للطالبات ووعد بالاستجابة لجميع مطالبهم وتنفيذها، موجهًا مدير المدن الجامعية بتنفيذ كافة المطالب قائلًا: "طلباتكم أوامر؛ وهاتوا ورقة بيضاء أوقع عليها والتنفيذ بالأمر المباشر".

يشار إلى أن الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، توفيت أمس بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بالجيزة، نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.