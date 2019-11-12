بومبيو: ترامب سيناقش الاجتياح التركي لشمال سوريا مع أردوغان في البيت الأبيض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش الاجتياح التركي لشمال سوريا خلال اجتماعه المقبل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بهدف الدفع نحو حل سياسي يحمي "كل من هو في سوريا وليس فقط الأكراد".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تصريح بومبيو يأتي بعد شهر من بدء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا الذي يستمر في إشعال كارثة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص وسط اتهامات بارتكاب أنقرة ومليشياتها جرائم حرب، حيث تقول الأمم المتحدة إن 92 مدنيا على الأقل تم قتلهم عن طريق الإعدام أو القناصة أو القتال البري أو الضربات الجوية.

وأشار بومبيو، إجابة على أسئلة بعض الطلاب العسكريين في الكلية العسكرية في ولاية ساوث كارولاينا، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة ستتحدث مع تركيا حول ما يحدث في شمال سوريا وكيفية العمل على أفضل مستوى من التعاون لضمان حماية جميع من في سوريا وليس الأكراد فقط.

وأضاف: "الولايات المتحدة ما زالت تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ذات الأغلبية الكردية التي قادت القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما يخص مهمة مكافحة داعش ، وإن العلاقات مع القوات الكردية عظيمة ، لدينا مسؤولون من وزارة الخارجية على الأرض يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية للاستمرار في مكافحة داعش".

جدير بالذكر أن القوات الكردية زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية كانت أساسية في الحملة الأمريكية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية الشهر الماضي، إلا أن القوات الكردية أكدت أن تلك العملية الحساسة تم تأجيلها بسبب الاجتياح التركي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يلتقي ترامب بأردوغان خلال زيارة الأخير الرسمية إلى البيت الأبيض، الأربعاء المقبل.