«التعليم» تشدد على اتخاذ إجراءات تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب

أصدر رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رضا حجازي، تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس الثانوية الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه حجازي في خطاب رسمي، حصلت "الشروق" على نسخة منه، جميع المديريات التعليمية والمدارس الثانوية على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب وذلك في إطار القواعد، مشددًا على استخدام جميع الوسائل المتاحة التي تسهم في نجاح عملية التعليم والتعلم ومنها على سبيل المثال السبورات الذكية والمعامل.

وأكد حجازي على ضرورة انتظام وفاعلية الزيارات الفنية للموجهين للمواد الدراسية المختلفة، وكذلك التشديد على انتظام تسجيل غياب الطلاب الإلكتروني وانضباط السجلات الخاصة بالغياب.

وأكد على ضرورة انتظام الجداول الدراسية بالمدرسة والتأكيد على عدم إسناد نصاب المعلم من الحصص بالكامل لصف دراسي واحد، وكذلك تنفيذ الحصص المخصصة للتربية الرياضية بفاعلية وذلك لتحقيق الاهتمام بالصحة البدنية للنشء.