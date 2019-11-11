وفاة رئيس مجموعة الخطوط الجوية الفلبينية عن عمر ناهز الـ53 عاما

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن لوسيو "بونج" تان، رئيس مجلس إدارة شركة الطيران "بال هولدنجز" ونجل الملياردير الفلبيني لوسيو تان، قد وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن 53 عاما.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن صحيفة "فلبين ستار" أن الراحل كان أصيب بـ "فتق دماغي" إثر سقوطه أثناء مباراة لكرة السلة، ونقل إلى المستشفى أمس الأول السبت.

ولم ترد شركة "بال هولدنجز"، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية الفلبينية، كبرى شركات الطيران في البلاد، على اتصال للتعليق على نبأ الوفاة.

وقالت فيفين تان، شقيقة الفقيد، في بيان: "ستخلف وفاته المبكرة فراغا عميقا في قلوبنا، وفي قلوب أفراد فريق إدارة مجموعتنا، من الصعب أن يمتلئ".

وأضافت: "كان أخا أكبر، نعتمد عليه في النصح والمشورة والقيادة".

وللراحل زوجة واثنان من الأبناء.

وتُلقي الوفاة المفاجئة لتان الابن بظلالها على إدارة المجموعة المالية القابضة وعلى "الخطوط الجوية الفلبينية"، حيث كان ينظر إليه على أنه خليفة والده، بحسب ما نقلته "بلومبرج" عن رينز كروز، المحلل المالي بمؤسسة "ريجينا كابيتال ديفيلوبمنت جروب"، والذي أكد أن الوفاة "ستخلق درجة من الغموض".

وكان تان الابن تولى منصب الرئيس ومدير التشغيل في "بال هولدنجز" يوم 28 أكتوبر الماضي، كما كان أيضا رئيسا لعدد من الشركات الأخرى التابعة للمجموعة.

وشهدت أسهم مجموعة "إل تي جروب" القابضة التي يملكها الاب "لوسيو تان" تراجعا بنسبة 8ر1 في المئة في تعاملات اليوم ببورصة مانيلا، في حين سجلت أسهم "بال هولدنجز" صعودا بنسبة 8ر6 في المئة في تعاملات اليوم.