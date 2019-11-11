منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تناقش سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية

تعقد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا، يوم الاثنين المقبل، مؤتمرها حول كيفية الحد من انتشار خطاب الكراهية ومحاربة التطرف والتضليل على الإنترنت مع الالتزام في نفس الوقت بحماية حرية التعبير.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم /الاثنين/ إن المؤتمر سوف يشهد حضورا رفيع المستوى لبحث سبل تطوير المحتوى على الإنترنت وحماية حرية التعبير.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيناقش تعديل المحتوى عبر الإنترنت، ودور التشريعات وإرشادات المجتمع والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في تشكيل المعلومات عبر الإنترنت وبالتالي التأثير على الخطاب العام.