وزارة العدل تنتهي من ميكنة العمل بقطاع الإدارات القانونية

انتهي قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول إلى المجتمع الرقمي، بناءً على توجيهات المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.

ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للقطاع، ما يمكن القطاع من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيا، فضلا عن توفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الإنترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الإلكتروني وتحقيقه الغرض منه.

جدير بالذكر أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذى تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، الأمر الذي يساهم في ضبط العمل الإداري والفني داخل الإدارات القانونية المعنية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.