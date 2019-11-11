كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة بحرية لتعزيز قدراتها المضادة للغواصات

أطلقت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، فرقاطة جديدة تضم أنظمة متقدمة لتعزيز القدرات المضادة للغواصات في العمليات الساحلية.

وذكرت البحرية الكورية - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" - أن مراسم إطلاق فرقاطة "سول"(FFG-Ⅱ) التي تبلغ حمولتها 2,800 طن، أجريت اليوم في حوض بناء السفن لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الساحلية الجنوبية الشرقية.

وأضافت القوات البحرية أن الفرقاطة التي يبلغ طولها 122 مترا، مجهزة بصواريخ موجهة ويمكن أن تحمل طائرة هليكوبتر للعمليات البحرية، وتتميز بقدراتها المتقدمة القتال ضد الغواصات، حيث تستخدم نظام السونار المتقدم، بالإضافة إلى نظام دفع هجين، يقلل من مستوى الضوضاء الذي تسببه تحت الماء.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليمها إلى الجيش في أوائل عام 2021 بعد الانتهاء من الاستعدادات الإضافية، وسيتم بناء عدة سفن أخرى من هذه الفئة في أوائل عام 2020.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، في كلمته خلال حضوره المراسم،" إن حالة عدم الاستقرار وغياب الرؤية في الأمن البحري الإقليمي مستمرة بسبب الخلافات حول الاختصاص البحري وحرية الملاحة وفي ظل هذه الظروف، يجب علينا تأمين قدرات بحرية أكثر قوة، وسنقوم بحماية الأمن القومي والسيادة البحرية بحزم من خلال القيام بكل المهام على نحو كامل في البحار المحيطة بشبه الجزيرة الكورية والعالم".