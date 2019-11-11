 مدارس الجيزة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

نظمت مدارس محافظة الجيزة احتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس الماضي واليوم الاثنين؛ لحث الطلاب على الاحتفال بهذه المناسبة وفي إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالأنشطة الطلابية.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لحث الطلاب على الاقتداء بأخلاق النبى الكريم، مضيفا أن حرص المدارس والطلاب على المشاركة في الأنشطة والاحتفالات هو جزء من العملية التعليمية التي تقوم على التعليم من خلال النشاط.

وقال محمد يسري صاحب إحدى المدارس بالهرم، إن احتفالية المدرسة بالمولد النبوي الشريف جاءت لتعليم الطلاب عن مولده وبعثته وبأخلاق النبي الكريم التي يجب أن يقتدوا بها، مؤكدا أن الطلاب تصل إليهم المعلومة بشكل سريع من خلال النشاط والذي يعتبر أفضل من أي وسيلة تعليمية أخرى.