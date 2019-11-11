سفير اليونان الجديد في مصر يؤكد لـ«مدبولي»: أكرس مجهوداتي لزيادة التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نيكولاس جاريليدس، سفير اليونان الجديد في مصر.

وأعرب "جاريليدس" عن سعادته بتمثيل بلاده لدى مصر، والتي ولد وعاش فيها فترة من حياته، مؤكدًا على ما يكنه شعب بلاده من مشاعر الإخاء والمودة تجاه نظيره المصري.

وأكد أنه سيعمل جاهداً تقديم أقصى جهوده من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لاسيما من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر واليونان، والتي شهدت طفرات إيجابية مشهودة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم.

وأشار إلى التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بالذي يعد ركيزة هامة للتعاون المتميز فى منطقة شرق المتوسط.

من جانبه أكد "مدبولي" استعداد الحكومة لتيسير إجراءات المستثمرين اليونانيين في مصر.