 السلطات الأمريكية تخفض تصنيف سلامة الطيران للشركات الماليزية - بوابة الشروق
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السلطات الأمريكية تخفض تصنيف سلامة الطيران للشركات الماليزية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 8:55 م

خفضت سلطات الطيران الأمريكية تصنيف سلامة الطيران الخاص بشركات الخطوط الجوية في ماليزيا، لتصبح بذلك في نفس فئة شركات الطيران في بنجلاديش وغانا.
وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان أنها وجدت أن سلطة الطيران المدني في ماليزيا لا تلتزم بمعايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن إدارة الطيران الأمريكية خفضت تصنيف السلامة لشركات الطيران الماليزية من الفئة الأولى إلى الثانية.

وأضافت أن هذا التغيير لا يمنع شركات الطيران الماليزية من تنظيم رحلات جوية في الأجواء الأمريكية، ولكنه لا يسمح لها بتشغيل خطوط جديدة.

وذكرت وزارة النقل الماليزية أنها تقدمت بطلب لإعادة تقييم تصنيف سلامة الطيران الخاص بها لدى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بحلول العام المقبل".


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