مقتل زرافة وإصابة خطيرة لسائح في حادث سير بمتنزه في جنوب أفريقيا

يتلقى سائح سويسري العلاج في العناية المركزة اليوم الاثنين بعد تعرضه لحادث سير في منتزه كروجر الوطني بجنوب أفريقيا، والذي أسفر أيضا عن مقتل زرافة.

وقال آيك فالاه المتحدث باسم المتنزه عن السائح: "حالته حرجة وهو في وحدة العناية المركزة في مستشفى نيلسبرويت ميدي".

ووفقا لبيان صادر عن إدارة المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، وقع الحادث في الجزء الشمالي من المحمية بعد أن اصطدمت حافلة صغيرة تقل 13 راكبا بزرافة خرجت إلى الطريق.

وجاء في البيان أن الزرافة التي قتلت "سقطت فوق سيارة سفاري مستأجرة تسير في الاتجاه المقابل كانت تقل شخصين".

وأصيب سائق هذه المركبة، وهو مواطن سويسري لم يتم الكشف عن اسمه بعد، بجروح خطيرة. وتم نقله جوا إلى المستشفى.

وأصيب الراكب الذي كان معه بجروح طفيفة، وكذلك راكبان في الحافلة الصغيرة.

يشار إلى أن الحد الأقصى للسرعة على الطرق في المتنزه هو 50 كيلومترا في الساعة.

وقال فالاه إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السيارة كانت تسير بسرعة مفرطة، وإن الشرطة سوف تحقق بهذا الشأن.

وقال: "نحث الزائرين في المتنزه دائما على مراعاة قواعد الطرق"، مضيفا أن الحيوانات ليس لديها إدراك بشأن حركة المرور، وأن البشر هم الذين يجب أن يكونوا منتبهين لما حولهم.

يشار إلى أن متنزه كروجر الوطني هو مقصد سياحي شهير في الشمال الشرقي من البلاد. ويمكن للزائرين التجول في نحو مليوني هكتار لمشاهدة مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية التي تتجول بحرية داخل حدود المتنزه.