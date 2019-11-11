سامي كلارك بصحبة المغنيين الأصليين لـ«جراندايزر ومازنجر» في معرض الأنيمي بالرياض

يشارك الفنان اللبناني العالمي سامي كلارك، في حفل غنائي ضخم بمصاحبة أوركسترا كروماتيك، بقيادة المايسترو المصري سيف اليزل، في الحفل الختامي لمعرض الأنيمي ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهي 16 نوفمبر الجاري.

ويشاركه الغناء في الحفل الفنانين اليابانيين العالميين إيساو ساساكي وأشيرو ميزوكي، وهم المغنيين الأصليين لأشهر أعمال الأنيمي اليابانية مثل جرندايزر ومازنجر.

ولأول مرة عالميا سيجتمع الفنانين الثلاث في حفل واحد بمصاحبة الأوركسترا الكاملة للغناء باللغات العربية واليابانية.

يشار إلى أن كلارك يعد واحدا من أشهر الفنانين اللبنانيين، الذي يتميز بصوته الأوبرالي، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية دولية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرندايزر، إذ غنى المقدمة والنهاية للمسلسل الكرتوني وكذلك جزيرة الكنز، أما اشيرو ميزوكي هو مغني وملحن وممثل ياباني، يعرف باسم ملك الموسيقى اليابانية، حاصل على عدة جوائز عالمية وبه أكثر من 1000 أغنية علي مدار مسيرته الفنية، ويعتبر إيساو ساساكي، أحد أهم المغنيين في مجال أغاني الأنيمي اليابانية، اشتهر ساساكي بوصفه مؤدي أغاني الشعار لمسلسلات أنيمي محبوبة من بينها "غريندايزر" و"نسور الفضاء".