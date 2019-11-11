وزيرة كويتية: مشاركة النساء في القوى العاملة بالكويت من أعلى النسب في المنطقة

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة في الكويت مريم العقيل اليوم الاثنين عن أن مشاركة النساء في القوى العاملة بالكويت من أعلى النسب في المنطقة.

وقالت العقيل ، في كلمة اليوم خلال افتتاح ملتقى المرأة التاسع بعنوان (تطبيق الهدف الخامس من التنمية المستدامة..الإنجازات والتحديات على الصعيد الإقليمي)، إن النساء يواجهن قلة التمثيل في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص ، مشيرة إلى أن نسبة النساء في شغل المناصب القيادية بالقطاع الحكومي تبلغ 13 % في حين تبلغ 15 % بالقطاع الخاص.

وأفادت بأن حكومة الكويت تسعى إلى بلوغ المرأة مناصب قيادية بالمجال الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات على التوقيع وتأييد المبادئ المعنية بتمكين المرأة وهذه المبادئ تأتي كمبادرة من هيئة الامم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للامم المتحدة لتدريب الشركات على تطوير خطط عمل لتنفيذ هذه المبادئ العالمية.

وأكدت أن مشروع دعم تمكين المرأة الكويتية حقق نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها إضافة إلى الجهود المبذولة لإشراك مؤسسات أكاديمية لتعزيز مشاركة الشبان والشابات ليكونوا شركاء في صنع القرار إلى جانب الاستفادة من خبرات من سبقوهم في المجالات المختلفة.

وينظم الملتقى مركز دراسات وأبحاث المرأة التابع لجامعة الكويت بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ويستمر ثلاثة أيام.