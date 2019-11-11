قال محللون إن حروب الأسعار بين شركات الاتصالات في الهند وأقساط قيمة الحصول على ترددات اتصالات جديدة، قد تضطر مجموعة فودافون جروب البريطانية العملاقة لاتصالات الهاتف المحمول إلى خفض القيمة السوقية لحصتها في فودافون أيديا ليمتد في الهند بمقدار مليار يورو ( 1.1 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحللين القول إن فودافون جروب قد تخفض قيمة حصتها في فودافون أيديا وقدرها 45% من أسهم الشركة الهندية إلى حوالي 600 مليون يورو (662 مليون دولار) في نتائجها نصف السنوية المقرر نشرها غدا الثلاثاء.

يذكر أن تصاعد الأزمة في فودافون أيديا التي تضم حوالي 300 مليون مشترك يمثلون حوالي ثلثي إجمالي عدد المشتركين لدى فودافون جروب على مستوى العالم، يمثل عبئا إضافيا على الشركة الأم التي تعاني انكماشا في أسواقها الأخرى نتيجة منافسة الشركات منخفضة التكاليف وزيادة الإنفاق على تطوير الشبكات.

يأتي ذلك فيما يحاول نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون إقناع المساهمين بموقفه في أعقاب قرار خفض التوزيعات النقدية من خلال التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا التي تتمتع فيها المجموعة البريطانية بوضع جيد.

وتعهد ريد بعدم ضخ المزيد من الأموال في فرع فودافون في الهند الذي فقد أكثر من ثلثي قيمة سهمه منذ مايو الماضي.

وفي الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا في الهند حكما يلزم فودافون ايديا بدفع 4 مليارات دولار كمستحقات متأخرة عن تراخيص ترددات الاتصالات في الهند.