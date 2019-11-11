 التلفزيون الإسباني: حزب بوكس اليميني المتطرف في طريقه لمضاعفة مقاعده البرلمانية - بوابة الشروق
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التلفزيون الإسباني: حزب بوكس اليميني المتطرف في طريقه لمضاعفة مقاعده البرلمانية

حزب بوكس اليميني المتطرف
حزب بوكس اليميني المتطرف
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:17 ص

وفقا لتوقعات بثتها قناة "آر تي في إي" التليفزيونية العامة.

يتجه حزب بوكس الإسباني اليميني المتطرف للحصول على أكثر من ضعف مقاعده البرلمانية، من 24 إلى ما مابين 56 إلى 59 مقعدا.


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