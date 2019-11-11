التلفزيون الإسباني: حزب بوكس اليميني المتطرف في طريقه لمضاعفة مقاعده البرلمانية

وفقا لتوقعات بثتها قناة "آر تي في إي" التليفزيونية العامة.

يتجه حزب بوكس الإسباني اليميني المتطرف للحصول على أكثر من ضعف مقاعده البرلمانية، من 24 إلى ما مابين 56 إلى 59 مقعدا.