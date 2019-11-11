بوتين ينتقد الجهات المسئولة عن بناء أحدى المطارات الفضائية الروسية

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الاثنين، أداء الجهات المسؤولة عن بناء مطار "فوستوشني" الفضائي ، قائلا "إن الانتهاكات في سير تنفيذ المشروع لم تتوقف بعد".

وقال ـ بوتين خلال اجتماع حكومي اليوم حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " ـ " لقد قلت مائة مرة... اعملوا بشفافية... يتم تخصيص أموال ضخمة نظرا لتمتع المشروع بأبعاد وطنية، لكن تتم سرقة مئات الملايين، هناك العشرات من القضايا الجنائية والسجناء".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه رغم هذه الإجراءات تستمر السرقة، في إشارة إلى أن على الحكومة تشديد القيود الرقابية على سير تنفيذ المشروع.

وتقدر قيمة المشروع، الذي انطلق في 2012 بنحو 92 مليار روبل (حوالي 1.46 مليار دولار)، وتم تأجيل موعد تدشينه عدة مرات.