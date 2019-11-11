«علي بابا» تحطم الرقم القياسي لمبيعاتها في «عيد العزاب»

حطمت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية اليوم الاثنين، الرقم القياسي الذي سجلته لمبيعاتها في مهرجان تسوق "عيد العزاب" العام الماضي، والذي كان يقدر بـ30 مليار دولار.

وأعلنت المجموعة أنها حطمت رقمها القياسي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش)، أي قبل ساعات من انتهاء مهرجان التسوق.

ويتجاوز هذا المبلغ حجم المبيعات التي حققتها شركات التجزئة الأمريكية العام الماضي في فترة الأربعة أيام من "الجمعة السوداء" إلى "اثنين الإنترنت".

ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تسجل مبيعات علي بابا الإجمالية في يوم العزاب هذا العام نموا أقل من العام الماضي، عندما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 27 %.

تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المحلي في الصين تراجع في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في تراجع النمو إلى أقل معدل في نحو ثلاثة عقود.

وقد بدأ الاحتفال بعيد العزاب،الذي يوافق يوم 11 نوفمبر من كل عام، في الجامعات الصينية كاحتفال غريب بالعزوبية.

إلا أن "جاك ما" مؤسس موقع علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية حول عيد العزاب إلى حدث تسوق كبير عام 2009. ومنذ ذلك الحين، تحطم المنصتان التجاريتان الاليكترونيتان تاوباو وتميل، التابعتان لعلى بابا، الأرقام الخاصة بالمبيعات سنويا.

وبدأ الاحتفال بعيد العزاب منذ منتصف ليل الاثنين ( 1600 بتوقيت جرينتش الأحد) بإقامة حفل كبير تم إذاعته عبر التلفزيون. وتقدمت المغنية الأمريكية الشهير تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفل هذا العام.

ويمكن للمتسوقين شراء بضائع بأسعار مخفضة بداية من البقالة إلى السيارات.

ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن على بابا على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.