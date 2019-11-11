13 مصابا جراء تصادم بين قطارين قرب محطة للسكك الحديدية جنوبي الهند

أفادت الشرطة الهندية بإصابة ما لا يقل عن 13 راكبا من جراء تصادم بين قطارين بالقرب من محطة للسكك الحديدية بمدينة حيدر آباد، جنوبي البلاد، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية كيه. سامباسيفا راو، إن قطار ركاب سريعا اصطدم بقطار محلي وجها لوجه بالقرب من محطة سكة حديد "كاشيجودا" في حيدر أباد.

وقال ضابط الشرطة المحلي كيشور كومار: "خرجت خمس عربات من القطار المحلي عن القضبان، ما تسبب في إصابة 13 شخصا".

وأضاف عبر الهاتف من موقع الحادث: "أصيب سائق أحد القطارين في الحادث"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ تحاول إخراجه بعدما حوصر وسط الحطام."

وقال مسؤولو السكك الحديدية إنه يعتقد أن الحادث نجم عن مشكلة في نظام الإشارات، مضيفين أنه تم تكليف بإجراء تحقيق.

وقال كومار :"لحسن الحظ، كان القطاران يسيران بسرعات منخفضة بالقرب من المحطة، وهو ما قلل تأثير التصادم، وإلا لكان الأمر تحول إلى مأساة كبرى".

تجدر الإشارة إلى أن شبكة السكك الحديدية الهندية تشهد حوادث متكررة، وهي تعد من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم.