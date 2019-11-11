اختيار سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر العالمي الـ19 للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية

اختار المؤتمر العالمي للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية، سلطنة عمان لاستضافة نسخة المؤتمر الـ19 بعد تصويت أكثر من 90% من الأعضاء.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن المؤتمر يعتبر أكبر وأهم مؤتمر في العالم يهتم باستخدام الموجات فوق الصوتية في المجال الطبي، ويقام كل سنتين في بلد من قارة مختلفة بمشاركة أكثر من ألفي متخصص من كافة أنحاء العالم، ويضم برامج من معظم التخصصات الطبية التي تستخدم الموجات فوق الصوتية، موضحة أن سلطنة عمان فازت بتنظيم المؤتمر هذا العام بعد عرض قدمته الرابطة العمانية للموجات فوق الصوتية في الطب، خلال المشاركة في المؤتمر الذي أٌقيم في مدينة ملبورن الأسترالية

خلال سبتمبر الماضي.

وأضافت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة ستكون أول دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر ما يسهم في تعزيز دور الموجات فوق الصوتية كإحدى أهم الطرق الآمنة المستخدمة في تشخيص الأمراض في كل التخصصات.