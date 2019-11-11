موجيريني: الاتفاق النووي الايراني لا يزال أساسيا لضمان الأمن

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نوَّهت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لا زال مقتنعاً بأن الاتفاق المبرم بين المجموعة الدولية وإيران حول أنشطتها النووية يعد لبنة أساسية في البنيان الهادف لضمان أمن المنطقة وأوروبا والعالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بعد اختتام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، حيث تمت مناقشة أمن منطقة الخليج وارتباطها بالملف النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وتحفظت المسؤولة الأوروبية على إعطاء توصيف بشأن ديمومة الاتفاق خاصة في ظل سعي إيران المستمر نحو خفض التزاماتها فيه، وقالت "لا زلنا ننتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنتصرف بحسب مضمونه".

واستبعدت موجيريني أن يتم تفعيل المادتين 36 و37 من الاتفاق والمتعلقتين بآلية فض النزاعات، "لكننا نعقد اجتماعاً للجنة المشتركة خلال أيام"، على حد قولها.

أما بشأن اجتماع الدول الأوروبية الثلاث المنخرطة في الاتفاق ، المقرر اليوم في باريس ، فلم تر فيه موجيريني خروجاً عن العمل الأوروبي المشترك.

ويقر الأوروبيون بصعوبة الاستمرار في الحفاظ على الاتفاق في ظل قيام إيران بالابتعاد عنه وخرق التزاماتها.

وربطت موجيريني بين التصرفات الإيرانية الإقليمية عموماً والأمن في دول الخليج، مشيرة إلى أن بروكسل جاهزة لتقديم دعم قوي لأي مبادرة إقليمية تهدف إلى خفض التوتر في منطقة الخليج وتأمين تعايش سلمي بين الدول المطلة عليه.

ولا يريد الأوروبيون حالياً تقديم أي مبادرة حل للخلافات القائمة بين الأطراف الخليجية وإيران.