رئيس الحكومة النمساوية المكلف: بدء مرحلة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة بمشاركة حزب الخضر

أكد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب النمساوي ورئيس الحكومة المكلف أن حزبي الشعب والخضر أنهيا كافة الترتيبات للبدء في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في البلاد.

وقال كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - إن المحادثات المقبلة بين الحزبين سوف تكون أكثر أهمية لوضع اللمسات النهائية على ملامح الحكومة القادمة، لافتا إلى أن الهيئة العليا في الحزبين وافقتا على تعاون الحزبين في الائتلاف الحكومي الجديد.

وأوضح كورتس أن المحادثات السابقة بين الحزبين لم تحقق نتائج إيجابية بشكل تلقائي وإنما استغرقت جهودا واسعة من فريقي المفاوضات في الحزبين، مشيرا إلى أن قرار اليوم ليس نهاية للعملية التفاوضية، وموضحا أن الأمر ليس سهلاً لأن مواقف الحزبين بشأن بعض القضايا مختلفة للغاية.

كما أشار كورتس إلى أنه اعتبار من غد الثلاثاء ستكون هناك محادثات أوسع بين قادة الحزبين لبلورة الشكل النهائي للائتلاف الحكومي.

وكان فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر - والذي يشارك لأول مرة في الحكومة - قد حصل أمس على تأييد الهيئة العليا للحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة.

يذكر أن حزب الشعب تصدر الأحزاب في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في سبتمبر الماضي، حيث حصل على 38% من الأصوات، فيما حصل حزب الخضر على 14 % في أعلى نتيجة في تاريخ الحزب.