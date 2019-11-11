مصدر: اللائحة تتيح للكليات تعيين الطلاب فى حالة عدم مشاركة أكثر من 20%.. وماراثون الانتخابات سينتهى الخميس المقبل

11 كلية فى جولة الإعادة بجامعة القاهرة.. و15 كلية فى «حلوان»



تنطلق جولة الإعادة لانتخابات اتحادات الطلاب، اليوم، على مستوى كليات الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى، والتى تنافس خلال جولتها الأولى 24 ألف طالب وطالبة، بعد أن حسمت التزكية عددا كبيرا جدًا من الكليات.



وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى: «الكليات ستلجأ إلى تعيين الطلاب بلجان الاتحادات المختلفة طبقًا لما تشترطه المادة 329 من اللائحة الطلابية الجديدة، والتى أوجبت لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة 50% +1 من إجمالى الأصوات فى الجولة الأولى وأكثر من 20% بجولة الإعادة».



ولفت المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه مع استمرار محدودية المشاركة الطلابية فى ماراثون الانتخابات وانخفاض مؤشرات مشاركة الطلاب سيدفعان إدارات الكليات إلى تعيين واختيار عضوين لكل لجنة من لجان اتحاد الطلاب السبعة.



ومن المقرر بدء عمليات الفرز مباشرة، عقب الانتهاء من التصويت بجولة الإعادة، اليوم، بحضور عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب وعضو قانونى من كلية الحقوق وممثلين عن الطلاب ومدراء رعايات الشباب على مستوى الكليات والمعاهد.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية طايع عبداللطيف، تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمنى الذى تم إعلانه مسبقا، حيث تجرى غدًا انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات.



وأشار عبداللطيف، لـ«الشروق»، إلى أن ماراثون الانتخابات سينتهى بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.



من جانبه، قال رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، إن الإقبال على التصويت فى الجولة الأولى من الانتخابات كان متوسطا، واكتمل النصاب المحدد فى كلية الطب البيطرى فقط، موضحا أنه فى حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يحق لكل عميد كلية تعيين مقررى اللجان.



وأضاف الخشت فى تصريحات صحفية، أن جولة الإعادة ستتم فى 11 كلية وهى كليات دار العلوم، والتخطيط العمرانى، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى.



وأوضح أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت تمت فى إطار من الشفافية والنزاهة.



وأعلن رئيس جامعة حلوان، ماجد نجم، حسم التزكية الانتخابات فى 5 كليات هى الحقوق، التربية، الصيدلة، الاقتصاد المنزلى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وأن 15 كلية فى الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان.



وأضاف لـ«الشروق»، أن إجراء إعادة الانتخابات سيكون فى 96 لجنة انتخابية فى 15 كلية، مشيرًا إلى أن فرز الأصوات خلال الجولة الأولى تخطى النصاب القانونى فى بعض الفرق لكليات التربية الرياضية للبنات والعلوم والتمريض.